OM ‍: Il dit tout sur ce fiasco qui a choqué Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Avec le recrutement de stars internationales, se faire une place à l'OM pour les jeunes du club est très compliqué. Le boss de la formation le reconnait mais ne perd pas espoir.

Parmi les grands projets lancés par Pablo Longoria à son arrivée à l’Olympique de Marseille, il y avait notamment un accent à mettre à nouveau sur la formation. Cela s’est concrétisé par une victoire de prestige en Coupe Gambardella la saison dernière. Mais pas par l’éclosion de nombreux joueurs chez les professionnels. Les minots ont du mal à se faire leur place, et cela même si Robinio Vaz a récemment prolongé son contrat et que Bilal Nadir est un joueur du banc qui compte aux yeux de Roberto De Zerbi. En revanche, pour l’un des grands espoirs du centre de formation, le passage par l’OM s’est terminé par une sortie par la petite porte. Enzo Sternal était le joueur que les supporters voulaient voir enflammer le Vélodrome. Cela n’a jamais été le cas et le meneur de jeu a rejoint Anderlecht pour quasiment zéro euro.

Des Marseillais au Vélodrome, ce n'est pas un rêve

𝑳𝒆 7️⃣𝒆̀𝒎𝒆 𝒃𝒖𝒕 𝒅𝒖 𝑫𝒖𝒄 👑



La passe laser d'𝗜𝘀𝗺𝗮 𝗕𝗲𝗻𝗻𝗮𝗰𝗲𝗿 🇩🇿 pour la finition clinique d'𝗔𝗱𝗿𝗶𝗲𝗻 𝗥𝗮𝗯𝗶𝗼𝘁 🇫🇷 #OMMHSC#SublimeCôteDivoire ✨ pic.twitter.com/2j3UenmdTo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 21, 2025

Un raté parfaitement assuré par « Titou » Hasni, le directeur du centre de formation de l’OM pour qui tout ne peut pas se commander à l’avance. La formation est un cheminement long et complexe, avec des soubresauts et des surprises, et l’éducateur estime qu’il ne faut surtout pas se focaliser sur un seul profil de la sorte. « Enzo Sternal ? Ce sont tous de jeunes joueurs et ils n’auront pas le même parcours. J’ai bien aimé ce qu’a dit Roberto De Zerbi: "Je fais jouer celui qui est prêt, peu importe son âge". La preuve, Robinio Vaz a disputé 45 minutes contre Strasbourg. L’OM est prêt à faire jouer les jeunes. Mais ils ne doivent pas se comparer entre eux. Certains vont jouer en pro à 17 ans, d’autres à 18, 19, 20, 21. Les clubs sont patients, mais ce sont les jeunes et leurs entourages qui sont parfois impatients. Quand la frustration est supérieure à l’épanouissement personnel, il vaut mieux réfléchir à un autre parcours, être prêté. Mais ce n’est pas un échec selon moi. On espère qu’ils feront tous une carrière pro, mais on sait que ce ne sera pas le cas. On rêve de mener des jeunes Marseillais au stade Vélodrome. Ce n’est pas une utopie, j’y crois », a lancé Lassad Hasni, revenu à l’OM après un premier passage entre 2019 et 2022 puis un détour par l’OGC Nice.