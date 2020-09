OM : Il a déniché Pogba, Marseille le fait signer

Dans : OM.

Désireux de renforcer sa cellule de recrutement, l'OM a engagé David Friio. Il chapeautera le recrutement du club phocéen.

L’Olympique de Marseille doit être prêt pour une saison qui s’annonce chargée, en raison notamment de sa participation à la Ligue des Champions. Pour ce faire, le club a annoncé trois arrivées dans son effectif : Pape Gueye, Leonardo Balerdi et plus récemment, Yuto Nagatomo. Cependant, il n’y a pas que dans le vestiaire qu’il y a du mouvement. La volonté du club est claire, faire des choix forts au mercato, de préférence sans dépenser des mille et des cent, afin d'aider l'équipe première à performer. Une ligne de conduite appliquée sur les trois joueurs olympiens arrivés cet l'été. Ainsi, L’Équipe annonce que l'organigramme du club est modifié par l'arrivée d'un nouveau recruteur, David Friio (47 ans).

Ce dernier chapeautera les cellules de recrutement des professionnels mais également du centre de formation. L'idée est de miser sur des jeunes talents dont le potentiel leur permettrait d'éclore avec les pros, ce que le PSG et surtout l'OL arrivent à réaliser. Le nom de David Friio ne parle peut-être pas au grand public, mais l’ancien milieu de terrain est notamment connu pour avoir repéré Paul Pogba au Havre en 2009. Il travaillait à cette époque-là pour Manchester United et a fait venir le natif de Lagny-sur-Marne dans l’académie mancunienne. Outre son expérience chez les Red Devils, David Friio a plus récemment travaillé pour la cellule de recrutement de l’AS Saint-Étienne. Il sera resté en poste dans le Forez entre 2017 et le premier trimestre de 2020.