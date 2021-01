OM : Ike Ugbo, le renfort surprise du mercato marseillais ?

Dans : OM.

Le recrutement d’un avant-centre est plus que jamais à l’ordre du jour du côté de Marseille, qui s’intéresse à Milik et Laborde.

L’attaquant de Naples et celui de Montpellier ne sont toutefois pas les seuls qui figurent dans le viseur de Pablo Longoria durant ce mercato hivernal. En effet, le directeur du football de l’Olympique de Marseille souhaite faire honneur à sa réputation de grand scout européen. En ce sens, il a peut-être déniché la bonne affaire à moindre coût dans un championnat de seconde zone. Selon les informations obtenues par All Nigeria Soccer, l’ancien dirigeant du FC Valence a jeté son dévolu sur Ike Ugbo, qui cartonne au Cercle de Bruges avec 10 buts inscrits en 16 matchs de Jupiler Pro League depuis le début de la saison.

Prêté par Chelsea, cet avant-centre anglais ultra-prometteur de 22 ans figure également dans le viseur du FC Bruges et de La Gantoise. « Les clubs intéressés se sont entretenus directement avec la directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, pour s'enquérir de la disponibilité de l'ancien international anglais U17. Ugbo prévoit de terminer la saison au Cercle Brugge avant de prendre une décision sur sa prochaine étape de carrière. Le joueur de 22 ans a prolongé son contrat avec les Bleus jusqu'au 30 juin 2022 au moins avant de se rendre au Cercle de Bruges en prêt » note par ailleurs le média. Autrement dit, il ne sera pas simple pour Marseille de boucler la venue d’Ike Ugbo dès le mercato hivernal. Mais c’est vraisemblablement le défi que Pablo Longoria s’est lancé, lui qui dispose d’une enveloppe comprise entre 8 et 10 ME hors vente cet hiver selon les informations distillées il y a quelques jours par La Provence…