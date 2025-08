OM ‍: Igor Paixao, l’information qui fait froid dans le dos

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Toujours blessé, Igor Paixao manquera le début de saison et est attendu pour le courant du mois de septembre. Son absence pourrait finalement être encore plus longue.

« J’ai hâte de fouler le Vélodrome, ma famille veut voir ça ». Igor Paixao n’a pas caché son impatience à se montrer sous son nouveau maillot, après son transfert record de 35 millions d’euros bonus compris en provenance du Feyenoord Rotterdam. Comme cela avait été confié dès le mois de juillet par le club néerlandais, l’ailier brésilien est bien blessé à la cuisse et a donc quasiment totalement zappé la préparation. Ce sera aussi le cas avec l’OM et son retour a été évoqué pour la trêve internationale de septembre, avec donc la possibilité pour lui de retrouver les terrains progressivement mi-septembre. Un délai qui semble raisonnable pour une blessure à la cuisse contractée à la mi-juillet. Mais ce mardi, La Provence dévoile une information qui remet en doute ce retour dès la fin de l’été. En effet, si la date de mi-septembre a bien été évoquée, des pronostics plus lointains pour un retour sont évoqués au sein du club marseillais, signe qu’Igor Paixao a tout de même eu un gros souci musculaire.

Paixao veut faire du Ribéry

Certes, l’OM l’a fait signer sur du très long terme jusqu’en 2030, mais le mois de septembre est crucial pour lancer la saison en Ligue 1 et disputer les premiers matchs de Ligue des Champions, une compétition où Marseille veut briller cette saison. S’il espère « marquer l’histoire comme un modèle qu’est Franck Ribéry », Igor Paixao va surtout devoir se montrer extrêmement patient si les informations médicales confirment cette absence sur la durée. Pour l’OM, cette blessure confirme en tout cas qu’il n’y a pas urgence à vendre ses attaquants, même si des joueurs comme Jonathan Rowe ou Neal Maupay peuvent s’inquiéter légitimement sur leur temps de jeu à venir.