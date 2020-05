OM : Huit nouveaux pros, Marseille prépare la vague de départs

Dans : OM.

Alors que le prochain marché des transferts s’annonce tendu du côté de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud pourrait bien faire confiance aux jeunes du centre de formation.

Le président du club phocéen n’a cessé de le répéter depuis son arrivée à Marseille en 2016. Le centre de formation est et sera au coeur du Champions Project. Ce samedi, dans un communiqué centré sur la deuxième place acquise par l’OM en L1, Jacques-Henri Eyraud a d’ailleurs évoqué l'importance de la formation : « Après avoir achevé la première phase de notre plan, nous entamons à présent la deuxième phase avec des performances sportives, une qualité d’infrastructures et un centre de formation en très net progrès ». Dans une situation financière délicate, l’OM n’aura de toute façon pas d’autre choix que de se reposer sur ses pépites. Lors du prochain mercato, Marseille devra vendre des cadres pour alléger sa masse salariale et éponger sa dette. Des joueurs comme Kamara, Caleta-Car, Amavi, Sanson, Sarr, Lopez, Payet ou Radonjic ne seront pas retenus en cas de belles offres.

Autant dire que ces départs vont laisser de la place aux jeunes. Et cette nouvelle politique se confirme dans les faits, puisque selon La Provence, l’OM a décidé de lancer un message fort, mais effectué dans l'histoire du club jusqu'à présent. Après avoir essuyé un cuisant échec dans le dossier Isaac Lihadji, en partance pour le LOSC, Marseille a effectivement contre-attaqué en proposant huit contrats pros à ses joueurs les plus prometteurs. À partir de la semaine prochaine, Nassim Ahmed (2000), Niels Nkounkou (2000), Richecarde Richard (2002), Cheikh Souaré (2002), Ugo Bertelli (2003), Jorès Rahou (2003), Aaron Kamardin (2002) et Yacine Ressa (2001) entreront donc en négociations avec l’OM. Si rien ne dit que ces espoirs signeront bien leur bail à Marseille, l’OM se donne en tout cas les moyens de faire éclore les futurs Bouba Kamara ou Maxime Lopez.