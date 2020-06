OM : Higuain, une Ferrari à Marseille, ça ne rentre pas

Dans : OM.

Fabrizio Ravanelli a réussi son coup en faisant le buzz autour de sa candidature pour signer à l'OM en tant que dirigeant. Le fait de glisser le nom de Gonzalo Higuain y a beaucoup contribué.

Ces derniers temps, de nombreux ex-joueurs de l’OM sont montés au créneau pour faire savoir qu’ils regrettaient que le club provençal ne fasse pas plus souvent confiance aux anciens du club. Fabrizio Ravanelli s’est engouffré dans la brèche. L’attaquant italien passé sous le maillot olympien a souvent expliqué qu’il se verrait bien être entraineur de l’OM. Maintenant qu’André Villas-Boas fait du bon travail et est plébiscité par les supporters, Ravanelli se voit occuper le poste vacant de « Head of Football ». Pour faire saliver tout le monde, Penna Bianca a même assuré que, grâce à ses relations, il était capable de tenter des coups, et pourquoi pas de ramener des joueurs comme Gonzalo Higuain en prêt à l’OM. De quoi faire sourire Pierre Ménès, pour qui il ne faut pas tomber dans le panneau et revenir rapidement à la réalité.



« Je pense que s'il commence en disant 'je veux prendre Gonzalo Higuain', t'as envie de lui dire : 'mais avec quel argent ?' Je pense qu'un salaire comme celui d'Higuain, ce n'est plus d'actualité à l’OM. Voilà, c'est comme si je disais : 'tiens je vais acheter le petit garage du coin et puis je vais mettre des Ferrari dedans.' Les gens vont me dire : 't'es sympa Pierrot, mais avec quels sous ?' C'est pareil. Je ne sais pas quelles sont les compétences de Ravanelli à ce poste. Il a été un bon joueur du club. Mais j'ai cru voir dans un sondage que ça ne suscitait pas un enthousiasme délirant de la part des supporters », a souligné le consultant de Canal+, pour qui même à l’OM où les fans sont passionnés à l’extrême, l’idée que Gonzalo Higuain puisse poser ses valises sur le Vieux Port semble insensée.