OM : Hervé Penot supplie l'OM d'éviter le pire entre Giroud et Balotelli

Dans : OM, Mercato, Premier League, OGCN.

Questionné sur le mercato offensif de l'Olympique de Marseille, Hervé Penot n'a pas hésité à trancher entre Mario Balotelli et Olivier Giroud.

Malgré la présence de Mitroglou et de Germain au sein de son effectif, Rudi Garcia souhaite recruter un buteur de renom en vue de la saison prochaine. En quête d'un avant-centre capable de ramener le club phocéen en Ligue des Champions, l'entraîneur olympien a d'abord ciblé Mario Balotelli. Sur le départ à Nice après deux saisons pleines, l'attaquant italien semblait tout proche de Marseille, mais les négociations avec Mino Raiola s'éternisent, et le joueur de 27 ans s'éloigne donc du Vélodrome. Afin d'éviter le couac de l'été dernier, la direction marseillaise a pris les devants en relançant la piste menant à Giroud. Une très bonne idée selon Hervé Penot.

« Avec Giroud, il y a une chose qui est largement plus intéressante que Balotelli, c'est qu'il bosse énormément. Avec Balotelli, vous ne savez jamais quel Balotelli vous allez avoir. Alors qu'avec Giroud, vous savez quel Giroud vous aurez. Vous l'aurez comme buteur, parce qu'il mettra des buts, il l'a prouvé en équipe de France, et comme travailleur. Et dans une équipe comme l'OM, qui a parfois quelques problèmes défensifs dans l'esprit collectif, un type comme ça, c'est une perle. Marseille doit donc prendre Giroud. Allez-y, prenez-le ! », a lancé, dans L'Equipe Mercato, le journaliste, qui estime donc que l'OM doit laisser tomber Balotelli pour Giroud, vu que le buteur de Chelsea coûtera moins cher tout en offrant plus de garanties. Pas sûr que les supporters marseillais valident...