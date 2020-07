OM : Heinze et le Vélodrome, Balerdi a signé les yeux fermés

Dans : OM.

Tout juste débarqué à l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi s’apprête à suivre le chemin des légendes argentines passées par la Ligue 1, comme Gabriel Heinze.

En quête d’un nouveau défenseur central pendant ce mercato estival, André Villas-Boas a jeté son dévolu sur Leonardo Balerdi. Arrivé cette semaine dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat de 14 millions d’euros, le joueur de 21 ans espère bien lancer pour de bon sa carrière à l’OM. Intéressant lors de ses débuts à Boca Juniors, l’international argentin n’a pas réussi à s’imposer à Dortmund cette saison. Peu importe, car Balerdi regarde vers l’avenir, lui qui veut briller sous le maillot de l’OM. Afin d’imiter Gabriel Heinze, l’une de ses idoles de jeunesse.

« On m'a reçu les bras ouverts à Marseille, j'espère que je vais rester longtemps ici. Mon style de jeu est combatif : ne rien lâcher, se battre pour gagner coûte que coûte. Comme tout bon Argentin, j'aime marquer des buts aussi ! C'est plus fort que moi. Dario Benedetto ? On est resté en contact avec Benedetto et il m'a parlé de l'OM. C'est l'un des facteurs qui a influencé ma décision. Il a toujours été très positif sur ce club, c'est aussi grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. J'ai connu l'OM grâce à Heinze. C'est un grand joueur, adulé en Argentine. J'ai suivi sa carrière au Real Madrid puis son transfert à l'OM, où il a été sensationnel. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'OM. J'ai déjà vu des vidéos du stade, il est magnifique », a lancé, sur Youtube, un Balerdi toujours marqué par le passage d’Heinze à l’OM. Maintenant, la deuxième recrue du mercato de Marseille espère faire aussi bien que l’ancien défenseur, champion de France en 2010 sous les ordres de Didier Deschamps. Mais avant de penser à tout cela, Balerdi pourrait faire ses débuts avec l’OM contre le FC Dac samedi en match amical.