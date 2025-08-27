OM ‍: Hamed Traoré disponible contre l'OL ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prochaine recrue offensive de l'Olympique de Marseille, Hamed Junior Traoré pourrait disputer ses premières minutes avec le club phocéen dès dimanche contre l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium (3e journée de Ligue 1).

Comme indiqué par ailleurs, un accord total a été trouvé entre l'OM et Bournemouth pour le prêt avec une option d'achat obligatoire à hauteur de 8 millions d'euros et 50% de bonus à la revente. Tout est en place pour la signature de l'international ivoirien, lequel est attendu à Marseille dans les 48 heures selon RMC. Hamed Junior Traoré se trouve déjà en France pour des raisons personnelles, ce qui devrait donc accélérer sa signature en Provence. On peut donc légitimement penser que l'ancien joueur de l'AJ Auxerre sera disponible pour Roberto De Zerbi ce dimanche lors de l'Olympico. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur italien qui, sauf surprise, sera toujours privé de son titulaire au poste d'ailier gauche en la personne d'Igor Paixao.