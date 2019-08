OM : Gustavo sacrifié au mercato, Marseille ne dit plus non !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Toujours à l’affût dans le dossier Valentin Rongier, l’Olympique de Marseille est pour l’instant dans l’incapacité de boucler le recrutement du capitaine nantais. Et pour cause, le club phocéen doit vendre l’un de ses milieux de terrain. Morgan Sanson et Kevin Strootman n’ayant pas d’offres, c’est Luiz Gustavo qui est le plus proche de la sortie. Adoré des supporters, le Brésilien déçoit depuis le début de la saison avec deux matchs globalement ratés contre Reims et Nantes. Mais à en croire Le Phocéen, l’environnement du club marseillais n’est plus si fermé que cela à un départ de celui qui a clairement émis le souhait de rejoindre Fenerbahçe cet été…

« Il y a eu deux matchs de championnat, deux rencontres où l'OM n'a pris qu'un point et où Luiz Gustavo a été décevant. Le Brésilien est loin de la sentinelle tranchante de sa première saison. Du coup, nombreux sont ceux à se dire qu'il devrait quitter le club. Tant qu'à ne pas arriver à refourguer Sanson ou Strootman, autant se séparer du Brésilien, pas tellement meilleur finalement, histoire de relancer le mercato dans le sens des arrivées. Après tout pourquoi pas ? Samedi, c'était l'avis d'une majorité de supporters, sur une consultation qui réunit plus de 15 000 personnes ! » indique le média marseillais, pour qui un départ de Luiz Gustavo ne dérangerait finalement plus tant de monde que cela à Marseille…