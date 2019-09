OM : Gustavo quitte Marseille, il ne réalise toujours pas

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Malgré l’échec de la piste Valentin Rongier dans les ultimes heures du mercato, l’Olympique de Marseille a bien validé le transfert de Luiz Gustavo à Fenerbahçe pour 7 ME bonus compris. Si le Brésilien va laisser un grand vide sur le terrain, il va également manquer à ses coéquipiers dans le vestiaire. Car de l’avis de tous, Luiz Gustavo était un grand frère, un homme écouté par l’ensemble des Marseillais. Grand ami de l’ancien du Bayern Munich, Bouna Sarr lui a rendu un bel hommage sur Instagram. Et visiblement, le Franco-Guinéen a du mal à avaler la pilule…

« Ça y est mon Luiz, tu nous quittes. Je ne réalise toujours pas mais je ne pourrais jamais assez te remercier pour tout ce que tu nous et m’a apporté pendant deux ans… Je te souhaite bonne chance dans ce nouveau challenge et cette nouvelle opportunité qui s’offre à toi. Merci de m’avoir toujours soutenu, conseillé et parfois engueulé pour que j’apprenne de ton plus grand professionnalisme (« Boubou on po pas faire lé bétiz »). Tu vas nous manquer et tu resteras à jamais Olympien et un grand frère dans ce vestiaire. A bientôt… De Marseille à Janeiro… » a posté un Bouna Sarr visiblement très ému par ce départ qui ne laisse personne indifférent à Marseille.