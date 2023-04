OM : Guendouzi pousse un coup de gueule, Longoria réagit direct

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Matteo Guendouzi n'en peut plus de rester sur le banc à chaque match ou presque, et a tenu à le faire savoir. La réaction de Pablo Longoria n'a pas tardé.

Homme fort de l’équipe de Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi avait continué sur sa lancée avec Igor Tudor. Malgré un positionnement qui lui est moins favorable, l’international français avait compensé avec sa fougue pour prendre part à la belle saison de l'OM. Mais après la Coupe du monde, tout s’écroule pour l’ancien joueur du FC Lorient et d’Arsenal notamment. Une baisse de régime physique, une difficulté à regagner sa place, une sortie de la liste de Didier Deschamps pour les matchs de l’équipe de France du mois dernier, et désormais un premier agacement en interne.

C’est La Provence qui l’annonce ce jeudi après-midi, Matteo Guendouzi a poussé un coup de gueule après le match face à l’Olympique Lyonnais, qu’il a vécu du banc de touche. Avec son côté grande gueule, le milieu de terrain n’a pas apprécié ne pas avoir la moindre minute dans l’un des grands matchs de cette fin de saison. Il sait aussi que l’OM a refusé de le vendre cet hiver malgré de grosses offres, et ne comprend pas pourquoi Pablo Longoria l’a conservé si c’est pour le laisser le banc, le priver certainement des matchs des Bleus en fin de saison et lui faire perdre du temps et de la valeur.

Longoria va discuter avec Guendouzi

C’est pourquoi Matteo Guendouzi s’en est pris à Javier Ribalta, le directeur du football de l’OM, après le match face à Lyon, pour alerter le club sur sa situation qu’il ne comprend pas, et qui l’agace au plus haut point. Son mécontentement ne peut plus être ignoré affirme le quotidien local, pour qui peu importe les enjeux de cette fin de saison pour Marseille, le joueur a tenu à mettre les pieds dans le plat. De quoi en effet mettre le débat sur la table, et les supporters marseillais sont partagés sur ce coup de gueule à une période charnière, mais comprennent aussi l’agacement d’un joueur irréprochable sur le terrain, et qui a perdu tout crédit aux yeux d’Igor Tudor, sans être utilisé à son poste qui plus est.

Première conséquence toutefois, Pablo Longoria a pris le taureau par les cornes et a prévu de le rencontrer pour apaiser la situation, et lui faire savoir qu’il fallait aussi accepter les mauvaises passes dans une carrière. Mais dans ces circonstances, difficiles pour Guendouzi de ne pas envisager un départ cet été, même si sa fin de saison au placard risque de l’empêcher de se mettre en valeur auprès des recruteurs européens.