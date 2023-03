OM : Guendouzi non retenu, Kolasinac ne comprend pas

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Fan de Mattéo Guendouzi, Sead Kolasinac a encensé son coéquipier. Le latéral gauche de l’Olympique de Marseille apprécie beaucoup l’état d’esprit du milieu français que le club phocéen souhaite transférer cet été.

A l’image du capitaine Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi fait partie des grands perdants suite au changement d’entraîneur l’été dernier. Le vice-champion du monde, lui, n’a pas disparu de la circulation sous les ordres d’Igor Tudor. Mais son statut de titulaire indiscutable s’est effrité au fil de la saison. Il n’empêche que le milieu de terrain reste un cadre important dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille.

Kolasinac encense Guendouzi

Sa mentalité exemplaire en fait un élément essentiel aux yeux de Sead Kolasinac, déjà impressionné lorsqu’il côtoyait le Français en Angleterre. « Mattéo, je le connais depuis Arsenal et je suis très proche de lui, a confié le défenseur polyvalent dans le programme Objectif Matchs de l’OM. A son âge, il dégageait déjà une confiance incroyable à 19 ans. Il demandait tous les ballons, il était insensible à la pression comme ici. »

« Il prend la parole quand les choses ne vont pas bien et c’est ce qui rend son comportement si important dans l’équipe, il faut des joueurs comme ça », a conseillé l’international bosnien, apparemment en désaccord avec le club phocéen. Car outre les choix de l’entraîneur Igor Tudor, Mattéo Guendouzi n’est pas non plus indispensable aux yeux de Pablo Longoria.

Le président de l’Olympique de Marseille a prévu de transférer le milieu de terrain cet été afin de récolter un gros montant. Il faut dire que le dirigeant espagnol, sous la pression du propriétaire Frank McCourt, doit réaliser des ventes pour équilibrer les comptes. Malgré l’admiration de son coéquipier Sead Kolasinac, le joueur passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain pourrait être sacrifié, lui qui intéressait Aston Villa et son manager Unai Emery cet hiver.