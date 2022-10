OM : Guendouzi, le gros hic qui plombe Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très bon contre le PSG dimanche soir, Mattéo Guendouzi est toutefois utilisé à un poste inédit par Igor Tudor à l’OM.

Comme face au Sporting en Ligue des Champions dans la semaine, Mattéo Guendouzi a été utilisé dans le trio offensif face au Paris Saint-Germain dimanche soir lors du Classique. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a encore réalisé une belle performance avec un abattage énorme et une qualité de passe intéressante. Néanmoins, il est clair que l’international français n’est pas utilisé à son poste de prédilection par Igor Tudor dans la cité phocéenne. Au micro de RMC, Daniel Riolo a analysé le succès du PSG contre Marseille et pour le journaliste de l’After Foot, la clé de la réussite de l’OM cette saison se situe au niveau du poste de Mattéo Guendouzi. Pour le journaliste, Igor Tudor gagnerait à redescendre l’ancien joueur d’Arsenal d’un cran afin d’incorporer un joueur offensif de plus aux côtés d’Alexis Sanchez et d’Amine Harit, que ce soit Dieng, Payet, Ünder ou Gerson.

Riolo veut voir Guendouzi plus bas à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

« Le PSG mérite sa victoire, et a été plus tranchant devant, mais s’ils sont plus tranchants devant c’est qu’ils ont des joueurs de meilleure qualité. Et pourtant je ne pense pas que Mbappé ait fait un grand match ce soir. Il est moins tranchant depuis plusieurs semaines maintenant. Les olympiens se sont procurés beaucoup de situations avec des ballons dans la surface, mais à chaque fois il y avait la mauvaise passe, du déchet technique pour résumer c’est ce qui a fait la différence, car pour le reste, les chiffres montrent à quel point c’était plutôt équilibré. Dans l’impact, l’OM a parfaitement résisté. On peut se poser la question du positionnement de Guendouzi qui a réalisé une première période de très haut niveau. Officiellement il était dans les trois de devant, mais je pense qu’il serait plus utile complément au milieu de terrain et s’il y a un regret pour l’OM il est là » a analysé Daniel Riolo, pour qui Marseille pourrait être plus ambitieux offensivement avec un attaquant de plus et en redescendant Mattéo Guendouzi d’un cran. Un constat partagé par la majorité des supporters phocéens après la défaite contre le PSG.