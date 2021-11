OM : Guendouzi choqué par les supporters, c'est du jamais vu !

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Mattéo Guendouzi s’épanouit à l’Olympique de Marseille, où il souhaite rester de nombreuses années. Le public du Vélodrome n’y est pas pour rien.

L’OM et Pablo Longoria ont réalisé quelques beaux coups l’été dernier. Mattéo Guendouzi en fait évidemment partie. Le milieu de terrain, formé au PSG, a déjà conquis le cœur des Marseillais. Hargneux, tenace et très mobile, Mattéo Guendouzi est un élément indispensable de l’équipe de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison. Sa place de choix dans le système de l’entraîneur argentin lui a même valu d’être appelé plusieurs fois par Didier Deschamps en équipe de France. Mattéo Guendouzi est comme un poisson dans l’eau à Marseille. Il a encore répété au micro de Téléfoot qu’il avait fait le meilleur choix de sa carrière. Il veut rester « de nombreuses années » à l’OM. Cela devrait être possible car son option d’achat à 10 ME sera logiquement levée en fin de saison. Au cours de l’émission dominicale, Mattéo Guendouzi a aussi presque fait une déclaration d’amour aux supporters.

"On a plus d’énergie, c’est sûr ! Jouer à l’Olympique de Marseille, le plus grand club français, avec la plus grande ferveur d’Europe pour moi c’est extraordinaire."@MatteoGuendouzi sur la folie marseillaise (@JulienMaynard) pic.twitter.com/mUW91dEezW — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 21, 2021

« La plus grande ferveur d’Europe, c’est extraordinaire »

« Avec le public, on a plus d’énergie, c’est sûr ! Jouer à l’Olympique de Marseille, le plus grand club français, avec la plus grande ferveur d’Europe pour moi c’est extraordinaire. Ils portent un amour vraiment incroyable et je pense que c’est la plus belle chose que j’ai pu vivre pour l’instant depuis que je suis footballeur », a confié le milieu de terrain de l’OM. Fort de sa première sélection contre la Finlande avec la France, Mattéo Guendouzi aura encore un rôle primordial avec l’OM ce dimanche soir face à l’OL (21h). Il peut marquer de nouveaux points auprès de ses supporters face à un grand rival, qui plus est un concurrent pour le podium.