OM : Guendouzi a-t-il grossi ? Di Meco accuse Deschamps

Par Eric Bethsy

Longtemps indiscutable dans le onze de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a perdu sa place de titulaire cette saison. Pour le consultant Eric Di Meco, l’international français pourrait subir les conséquences d’un Mondial 2022 essentiellement passé sur le banc des remplaçants.

Mattéo Guendouzi a obtenu des réponses. Solide titulaire sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu de l’Olympique de Marseille a progressivement perdu sa place avec l’entraîneur Igor Tudor. Le Croate, qui l’aligne régulièrement derrière l’attaquant, lui préfère Valentin Rongier et Jordan Veretout devant la défense. « L’objectif est de le faire devenir encore plus solide, s’est justifié le coach olympien en conférence de presse. Il faut que, quand il est là, que les autres ne passent pas. »

Mattéo Guendouzi n’est pourtant pas du genre à ménager ses efforts à la récupération. Alors pourquoi l’ancien Gunner d’Arsenal a-t-il été rétrogradé ? Pour le consultant Eric Di Meco, l’international tricolore, qui n’a disputé qu’un seul match au Qatar, pourrait souffrir de son inactivité pendant le Mondial 2022. « On n'a pas parlé de ces mecs-là, mais quand tu pars un mois en sélection et que tu ne joues jamais... L'air de rien, quand tu ne joues pas, les petits entraînements qu'on te fait soi-disant pour compenser, c'est bidon », a expliqué l’ancien Marseillais sur RMC.

Un problème physique pour Guendouzi ?

« Par contre, la gamelle le matin au petit-déjeuner, le midi, le soir... Et de temps en temps il y a une petite collation au milieu les jours de match, a poursuivi Eric Di Meco. Donc quand tu reviens... Il y a des mecs qui sont "fit" et qui font attention. Mais je suis sûr que les mecs qui ne jouent jamais dans les grandes compétitions, si tu les pèses en début de compétition et à la fin, les mecs ont pris un ou deux kilos. Tu as l'impression que ce n'est rien du tout mais c'est énorme. » Et pour ne rien arranger, Mattéo Guendouzi n’a pas été convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps pour le dernier rassemblement des Bleus.