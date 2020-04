OM : Guardiola déboule à Marseille avec un beau chèque au mercato

Dans : OM.

Dans le rouge vif financièrement, l’Olympique de Marseille sera dans l’obligation de vendre au minimum deux joueurs à forte valeur marchande lors du prochain mercato.

Ces derniers jours, il a beaucoup été question de l’avenir de Florian Thauvin en Provence. Il faut dire que la situation est floue pour le champion du monde tricolore, lequel a vécu une saison blanche et dont le contrat expire en juin 2021. En cas de vente cet été, Marseille ne devrait pas récupérer plus de 20 ME du transfert de Florian Thauvin, une véritable désillusion quand on se souvient de la valeur marchande de l’ancien Bastiais il y a de cela un an. La situation est en revanche beaucoup plus limpide concernant Boubacar Kamara. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2022, l’international espoirs français est l’un des meilleurs joueurs d’André Villas-Boas cette saison.

Courtisé en Italie et en Angleterre, le milieu défensif de l’Olympique de Marseille pourrait rapporter gros à Frank McCourt en cas de vente cet été. Cela tombe bien, The Express affirme ce dimanche qu’un cador anglais est prêt à poser une belle somme sur la table pour Boubacar Kamara. Il s’agit de Manchester City, dont l’entraîneur Pep Guardiola apprécie le profil du joueur formé à Marseille. La polyvalence du minot de l’OM, capable d’évoluer en défense centrale et au milieu de terrain est un argument important aux yeux du technicien espagnol, tout comme les facilités techniques de Boubacar Kamara, très solide défensivement mais également excellent relanceur. A en croire le média britannique, c’est un chèque de près de 35 ME que Manchester City serait prêt à signer pour le défenseur de 22 ans. Si une telle offre se confirme, nul doute que l’OM y réfléchira à deux fois. Car si Jacques-Henri Eyraud pourrait faire monter les enchères au vu du potentiel du joueur, la situation de Marseille est si délicate qu’une offre de cette envergure est difficilement refusable…