OM : Le prix discount de Thauvin met Rome en joie

Dans : OM.

Meilleur buteur de l’OM la saison dernière, Florian Thauvin a effectué une saison quasiment blanche jusqu’à présent en raison d’une blessure à la cheville.

De retour lors du dernier match disputé avant l’interruption des compétitions, l’international français sera par ailleurs dans une situation très spéciale lors du prochain mercato. Et pour cause, Florian Thauvin n’aura plus qu’un an de contrat à l’issue de cette saison, ce qui rend forcément son dossier très épineux pour Jacques-Henri Eyraud. D’autant que dans son édition de lundi, le journal L’Equipe dévoilait que le plan initial du président marseillais était de vendre Florian Thauvin au prix fort en 2020, un plan qui est totalement tombé à l’eau en raison de la blessure à la cheville de l’ancien Bastiais. Désormais, un véritable dilemme se pose pour la direction phocéenne qui a le choix entre vendre Thauvin pour une somme modeste cet été ou le conserver un an de plus au risque de le voir partir libre en 2021, les finances de l’OM ne permettant pas pour l’instant de proposer une prolongation de contrat à Thauvin.

Le profil idéal pour Fonseca à Rome

La situation est délicate, mais elle fait le bonheur de plusieurs clubs européens qui se délectent d’une telle aubaine à l’image de l’AS Roma. Régulièrement associée au gaucher de l’OM, le club de la Louve apprécie bel et bien le profil de Florian Thauvin, selon les dernières informations délivrées par le site Pianeta Milan. Il est notamment notifié que les caractéristiques techniques de Florian Thauvin collent parfaitement à ce que recherche l’entraîneur portugais Paulo Fonseca, lequel évolue en 4-2-3-1 et qui recherche un milieu droit pour la saison prochaine. Cela tombe bien, c’est dans cette position et dans ce système de jeu que Florian Thauvin a évolué la plupart du temps avec Marseille ces dernières années sous les ordres de Rudi Garcia. Il sera désormais intéressant de voir quelle somme l’AS Roma est prête à mettre sur la table pour tenter de s’offrir les services de « Flotov »…