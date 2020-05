OM : Gros coup de flippe dans le dossier Alvaro au mercato ?

Dans : OM.

L’été dernier, Andoni Zubizarreta réalisait une très belle opération en s’attachant les services d’Alvaro Gonzalez au mercato.

Massivement critiqué par les observateurs du foot espagnol, le défenseur de Villarreal s’est finalement imposé comme le patron de la défense de l’OM aux côtés de Boubacar Kamara et de Duje Caleta-Car. Financièrement, l’opération était également très avantageuse pour Marseille puisqu’il s’agissait d’un prêt avec une option d’achat quasiment automatique estimée à environ 5 ME. Oui mais voilà, la fin de saison prématurée a créé une sorte de brèche juridique et l’option d’achat n’est plus si automatique que cela selon Tiempo de Juego. Une information confirmée au média par le principal intéressé, lequel a fait savoir que Marseille et Villarreal devaient de nouveau négocier pour boucler le transfert de l’Espagnol.

« Nous attendons des négociations avec Villarreal. Tout a été fait pour le faire, mais lorsque la saison n'est pas terminée, nous devons négocier avec eux. Je voudrais jouer la Ligue des champions avec l'Olympique de Marseille » a indiqué le joueur, dont l’envie est bien évidemment de rester en Provence. Tout au long de la journée de samedi, le défenseur de 30 ans a clamé son envie de poursuivre l’aventure à Marseille. « Quand je suis arrivé à Marseille, j’ai dit quel était notre objectif (le podium) et les gents riaient. Aujourd’hui, je ris de bonheur. Merci l’OM de m’avoir fait passer la meilleure année en tant que professionnel dans ce sport que j’aime » expliquait Alvaro. Des propos qui vont évidemment droit au cœur des supporters olympiens, lesquels ont été totalement charmés par le mental d’acier d’Alvaro Gonzalez et par son attitude irréprochable. Assurément, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud feront le nécessaire pour boucler le transfert définitif du joueur de Villarreal mais pour l’officialisation, il faudra visiblement attendre…