OM ‍: Greenwood viré par Zhegrova, la réponse est radicale

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Grosse surprise ce mardi avec l’annonce de négociations en cours entre Lille et l’OM pour Edon Zhegrova. Pablo Longoria n’a toutefois pas dans l’idée d’acheter le Kosovar pour se séparer ensuite de Mason Greenwood.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont décidément l’intention d’offrir une attaque de feu à Roberto De Zerbi et à leurs supporters la saison prochaine. Après avoir déjà finalisé les arrivées de Timothy Weah, Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen a amorcé des négociations avec Lille pour le transfert d’Edon Zhegrova. En fin de contrat avec les Dogues dans un an, l’international kosovar a déjà trouvé un accord avec Marseille et les discussions portent à présent sur le montant du transfert entre les deux clubs.

L'OM fonce sur Edon Zhegrova pour 20ME ! https://t.co/EUSFCIufXB — Foot01.com (@Foot01_com) August 5, 2025

Une piste que personne n’avait vu venir, et qui jette un doute sur l’avenir à l’OM de Mason Greenwood. On le sait depuis 24 heures, l’international anglais (1 sélection) est la cible d’Al-Nassr, à qui l’OM a répondu qu’il fallait payer 100 millions d’euros pour recruter le prodige formé à Manchester United. Avec l’intérêt soudain des Olympiens pour Zhegrova, on peut logiquement se demander si Medhi Benatia et Pablo Longoria cherchent par anticipation un remplaçant à leur actuel numéro 10, co-meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière. La question a justement été posée à Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato.

L'OM veut Zhegrova... en doublure de Greenwood

Sur son compte X, ce dernier a été catégorique, affirmant que l’Olympique de Marseille n’avait dans l’idée de recruter Edon Zhegrova pour en faire le successeur de Mason Greenwood. L’objectif du club phocéen est plutôt de faire du Kosovar une doublure fiable à l’ancien joueur de Getafe afin de permettre à Roberto De Zerbi de gérer au mieux le physique de sa star, qui n’a plus l’habitude de jouer deux matchs par semaine et qui va de nouveau être confrontée à cette réalité la saison prochaine avec le retour de la Ligue des Champions. L’OM va donc devoir peser le pour et le contre dans le dossier Zhegrova, car il n’est évidemment pas anodin de lâcher 15 millions d’euros pour un remplaçant. Medhi Benatia sait aussi que si le Lillois retrouve son meilleur niveau, il peut être un sacré atout pour Marseille.