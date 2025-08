L'OM fonce sur Edon Zhegrova pour 20ME ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille n'en finit plus de renforcer son secteur offensif. Edon Zhegrova, l'ailier de Lille en fin de contrat en 2026, a donné son accord pour rejoindre l'OM lors de ce mercato.

Mason Greenwood pourrait rapidement voir débarquer de la concurrence en la personne d'Edon Zhegrova, l'ailier international kosovar de Lille. Ce mardi, Santi Aouna annonce que les dirigeants de l'Olympique de Marseille souhaitent recruter le joueur de LOSC, lequel sera libre dans un an et devrait donc logiquement quitter l'équipe entraînée par Bruno Genesio avant la fin du mercato. Mieux encore, Edon Zhegrova serait très favorable à un transfert à l'OM, ce qui va évidemment faciliter les choses. De son côté, Olivier Létang a ouvert les portes au joueur que Lille était allé chercher à Bâle en 2022 pour 7 millions d'euros, ce dernier n'ayant pas voulu prolonger son contrat. Autrement dit, Roberto De Zerbi pourrait très rapidement compter un renfort offensif de plus.

Al-Nasser dans les dossiers Zhegrova et Greenwood ?

90ME pour Greenwood, l'OM refuse une offre historique https://t.co/KubcDR4G98 — Foot01.com (@Foot01_com) August 5, 2025

Cependant, notre confrère de FootMercato le précise, dans ce dossier, il y a l'ombre d'Al-Nassr, qui pourrait faire une offre pour Edon Zhegrova, faute de pouvoir convaincre l'Olympique de Marseille de lui vendre Mason Greenwood. Une concurrence saoudienne qui pourrait être redoutable, dans la mesure où financièrement, le club ou évolue Cristiano Ronaldo a des moyens colossaux et largement supérieurs à ceux de l'OM. Car du côté de Lille, on espère pouvoir récupérer près de 20 millions d'euros dans la vente de l'ailier kosovar, soit 15 millions d'euros plus 5ME de bonus. Santi Aouna précise également que du côté de Marseille, on espère que Zhegrova va pouvoir récupérer un passeport européen, car pour l'instant, il est considéré comme joueur extra-communautaire, ce qui est évidemment un souci à régler.

De Lange

Murillo

Egan-Riley

Kondogbia

Bakola

Nadir

Zhegrova

Rowe

Aubameyang



PTDR la gueule du banc potentiel #MercatOM — ʀᴏʙꜱ (@Monark83500) August 5, 2025

Quoi qu'il en soit, à lire les réactions sur les réseaux sociaux, les supporters de l'OM sont totalement subjugués par le mercato réalisé par le duo Pablo Longoria - Medhi Benatia. Et l'annonce de la possible signature d'Edon Zhegrova a remis de l'huile sur le feu, au moment où Marseille attend la venue de Timothy Weah dans les prochaines heures. Le 14 juillet c'est tous les jours du côté de la cité phocéenne.