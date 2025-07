OM ‍: Greenwood va choquer la France, il prévient le PSG

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En grande forme depuis la reprise de l’entraînement, Mason Greenwood impressionne à l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais semble parti pour réaliser une grande saison.

Avec cinq buts inscrits en trois matchs amicaux, Mason Greenwood confirme l’impression laissée à Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui a parfois reproché à son attaquant une implication insuffisante la saison dernière, a découvert un joueur en bien meilleure forme depuis le début de la préparation.

🗣️ @walidacherchour : "Selon moi, hors PSG, Greenwood est le meilleur joueur du championnat. Sportivement, il doit mettre tout le monde d'accord cette saison." pic.twitter.com/bCk4EZlfDW — After Foot RMC (@AfterRMC) July 27, 2025

Ses premières performances n’ont pas non plus échappé à Walid Acherchour, persuadé que l’international anglais peut frapper fort durant l’exercice à venir. « Il fait un super début de présaison, il est en train de casser la baraque avec l'OM, a commenté le chroniqueur de RMC. Il revient en très grande forme physiquement. Contre Gérone (2-0) il y avait lui et les autres ou presque. Il y avait vraiment une impression de supériorité qui se dégageait à chaque fois qu'il touchait le ballon. »

« Je trouve qu'on a été très exigeant envers lui, moi le premier, a reconnu le spécialiste. (…) Cette année il doit mettre tout le monde d'accord sportivement. Sa saison a fait débat, certains ont souvent mis en avant son état d'esprit défaillant, son manque de repli défensif, le fait qu'on n'ait pas le même Greenwood contre les gros. Mais là ça doit être l'année qui doit régler toutes ces questions. S'il performe en Ligue des Champions et qu'il emmène l'OM dans les 24, il aura fait passer un cap à l'OM. »

Juste derrière les Parisiens

« (…) Je dis souvent que la deuxième année de Roberto De Zerbi sera meilleure, je pense que pour Greenwood aussi. J'espère qu'il a trouvé cette maturité. Je pense qu'il a commencé à comprendre le logiciel De Zerbi. Avec ses histoires et sa trajectoire tumultueuse, il lui a fallu se remettre dans une saison pleine et complète, ce qu'il n'avait pas fait à Getafe notamment. La saison dernière va lui permettre de continuer à hausser son niveau de jeu. Ce serait une très bonne nouvelle pour l'OM et la Ligue 1 parce que pour moi, hors PSG, c'est le meilleur joueur du championnat », a estimé Walid Acherchour.