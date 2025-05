OM ‍: Greenwood les écoeure, son rêve est refusé

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Auteur d'une première saison très prometteuse avec l'Olympique de Marseille et encore en course pour terminer meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood reste un cas difficile à gérer en interne. En cas de départ cet été, il ne pourrait en tout cas pas faire son retour en Angleterre.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille dépensait 30 millions d'euros, bonus inclus, pour s'offrir Mason Greenwood. Si le montant du transfert parait déjà très avantageux pour Manchester United, au regard de sa réputation entachée par les affaires de violences conjugales et les accusations de tentative de viol sur sa compagne, les Red Devils ont même réussi à négocier 50% des droits à la revente. Une saison de Ligue 1 et 19 buts inscrits plus tard, l'ancien international britannique pourrait déjà faire ses valises et quitter la Canebière. En cause, un comportement qui agace en interne, comme l'indique L'Equipe ce lundi, même si l'ancien joueur de Man Utd a frappé fort samedi lors de la précieuse victoire au Havre.

Mason Greenwood, un échec annoncé ?

Si l'Olympique de Marseille prend la décision de se séparer de Mason Greenwood l'été prochain, il faudra que l'offre soit particulièrement élevée, car les Phocéens ne pourront récupérer que la moitié du montant total. Sauf que comme l'explique le quotidien sportif français, en Angleterre, le joueur est persona non grata. En d'autres termes, un retour en Premier League est inenvisageable, alors que la semaine passée, le Sun avait expliqué que le joueur marseillais se languissait de son pays et voulait revenir en Angleterre. Le problème pour l'OM réside donc ici : quel club européen, hors PL, serait capable de sortir au moins 60 millions d'euros (pour récupérer l'investissement de départ, ndlr) pour recruter un joueur qui traîne un lourd passé ?

La solution la plus simple pour Marseille est finalement de compter sur lui la saison prochaine. Avec la qualification en Ligue des champions acquise, il faudra dans tous les cas un effectif de qualité pour espérer faire mieux que les années précédentes dans cette même compétition. Si Mason Greenwood continue sur sa lancée en évitant d'agacer son staff, il sera indéniablement un atout majeur pour l'OM.