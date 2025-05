OM ‍: Greenwood déprime, il veut rentrer en Angleterre

Dans : OM.

Meilleur buteur de l'Olympique de Marseille avec 18 réalisations cette saison, et dauphin d'Ousmane Dembélé, Mason Greenwood réalise une belle première saison sous le maillot de l'OM. Mais le joueur anglais a le mal du pays.

Roberto De Zerbi a parfois eu du mal à maintenir son buteur sous pression, l'entraîneur de l'OM estimant que l'ancien mancunien était parfois trop laxiste, mais sur le plan du rendement, il n'y a rien à dire au sujet de celui qui a si souvent été décisif cette saison. Cependant, l'avenir marseillais s'est assombri si l'on en croit les révélations de The Sun. Le tabloïd anglais affirme qu'après deux années passées loin d'Angleterre et d'une grande partie de sa famille, Mason Greenwood aurait le mal du pays et serait décidé à revenir en Premier League la saison. Et cela même si de l'autre côté de la Manche, le passé de l'attaquant de 23 ans n'a pas été oublié, alors que depuis les actes brutaux commis par le joueur, le buteur de l'OM et se sa compagne se sont réconciliés et ont eu un deuxième enfant. Une source proche de Greenwood s'est confié au quotidien sur ce possible retour en Angleterre.

Greenwood s'ennuie et veut repartir en Angleterre

Pour Mason Greenwood, il ne s'agit pas d'un rejet de l'Olympique de Marseille, mais d'un petit coup de spleen familial, comme l'a confirmé Richard Moriarty, rédacteur en chef de la rubrique football du Sun. « Quand Mason a quitté Manchester United pour la première fois, il aimait l'Espagne. Lui et Harriet ont déménagé à Madrid (Ndlr : Greenwood jouait à Getafe) et ils ont reconstruit leur vie là-bas. Il aimait le fait qu'il pouvait simplement jouer au football et que sa vie en dehors du terrain ne fasse pas l'objet d'une attention aussi intense qu'en Angleterre. Mason était aussi vraiment heureux de signer à Marseille et adorait vivre en France. Mais il est à l’étranger depuis près de deux ans et le bonheur de la nouveauté s’est estompée. La famille de Mason lui rend visite, mais il est très introverti et ses amis lui manquent. Un retour dans le Nord-Ouest de l'Angleterre pourrait lui convenir, car il sent que la pression à laquelle il a été confronté auparavant s'est un peu atténuée et que les gens sont peut-être passés à autre chose », explique le journaliste anglais.

Cependant, l'Olympique de Marseille a évidemment son mot à dire concernant un possible départ de Mason Greenwood vers la Premier League. Même s'il n'est pas dans l'intérêt de Pablo Longoria de retenir le buteur si ce dernier a le spleen de son pays, le président de l'OM voudra tirer le maximum d'argent d'un possible transfert. Pour l'instant, tout cela n'est pas officiel, mais les médias anglais sont, eux, persuadés que Greenwood envisage sérieusement son retour après deux saisons à l'étranger.