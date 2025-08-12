OM ‍: Greenwood « ‍extrêmement dangereux ‍», il prévient

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 7 buts en préparation, Mason Greenwood semble plus affuté que jamais. Une excellente nouvelle pour l’OM, qui tient avec l’ancien de Manchester United l’un des meilleurs joueurs du championnat.

Co-meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec Ousmane Dembélé en inscrivant 21 réalisations, Mason Greenwood sera une fois de plus très attendu en 2025-2026. Malgré des approches de l’Arabie Saoudite, l’OM a fermé la porte au départ de son meilleur joueur en fixant son prix à plus de 100 millions d’euros. Un départ de Mason Greenwood n’est pas envisageable pour Roberto De Zerbi, qui compte sur le futur international jamaïcain pour porter Marseille en Ligue des Champions. Interrogé au sujet de l’ailier de 23 ans, Pierre Ménès s’est montré plutôt optimiste pour la suite de l’aventure de Greenwood en Provence. Selon l’ancien journaliste de Canal+, il ne reste que quelques petits défauts à gommer au n°10 de l’OM pour devenir « extrêmement dangereux » et définitivement s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du championnat, voire le meilleur hors-PSG.

Pierre Ménès attend beaucoup de Mason Greenwood

Mason Greenwood with the opening🔥



His 7th goal of the summer ⚔️ ☀️ #SublimeCôtedIvoire ✨



pic.twitter.com/j4SpPWWSNN — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) August 10, 2025

« L’OM compte sur Greenwood pour que ce soit un atout majeur en Ligue des Champions. Qu’est-ce que l’on a comme point de repère avec Greenwood ? Il a une vraie adresse devant le but mais il a aussi eu des moments d’absence et de nonchalance agaçants. De Zerbi dit qu’il a fait une très grosse préparation. Si physiquement il est mieux et qu’il gomme ses périodes de nonchalance, ça peut effectivement être un joueur extrêmement dangereux pour le reste des équipes du championnat » a analysé sur sa chaîne YouTube l’ancien consultant vedette du Canal Football Club.

Du côté de Marseille et de Roberto De Zerbi, on espère évidemment que Mason Greenwood n’affichera plus le visage nonchalant que l’entraîneur italien avait détesté en mars dernier, lorsqu’il avait mis sa star sur le banc contre Lens ou encore Paris. Avant de voir Mason Greenwood revenir en grande forme en fin de saison, et durant cette pré-saison où il a notamment été étincelant contre Aston Villa samedi au Vélodrome.