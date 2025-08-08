L'OM bloque Greenwood, Al-Nassr riposte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Al-Nassr a fait de Mason Greenwood sa priorité en attaque, mais l’OM est fermement opposé au départ de sa star de 23 ans. Le club de Cristiano Ronaldo a saisi le message et se tourne à présent sur Kingsley Coman.

Après une saison exceptionnelle conclue par 21 buts en Ligue 1, Mason Greenwood attise logiquement les convoitises sur le marché des transferts. L’ailier de l’OM a beau traîner une mauvaise réputation, notamment en Premier League, en raison de ses frasques extra-sportives, les grands clubs européens ne restent pas indifférents face à ses prestations du côté de Marseille. En Arabie Saoudite aussi, on se dit qu’il y a peut-être un très gros coup à tenter d’autant que personne n’imagine Pablo Longoria refuser une offre mirobolante pour son attaquant de 23 ans.

Greenwood n'a pas de prix, l'OM met KO les Saoudiens https://t.co/A3GEgPo3u5 — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2025

Al-Nassr s’est donc lancé sur la piste Mason Greenwood, mais a trouvé face à lui un club déterminé à conserver sa star. Même pour 100 millions d’euros, l’OM ne serait pas certain de dire oui au départ de l’ancien attaquant de Manchester United. Une position très ferme, Marseille ayant planifié une vente de son joueur dans un an, après une saison durant laquelle Greenwood aura l’occasion de briller en Ligue des Champions. Al-Nassr a reçu le message cinq sur cinq puisque selon Fabrizio Romano, le club dans lequel évolue Cristiano Ronaldo a abandonné cette piste marseillaise.

Al-Nassr lâche Greenwood et fonce sur Coman

La preuve, la nouvelle cible des jaune et bleu au poste d’ailier se nomme à présent Kingsley Coman. Pas vraiment titulaire indiscutable sous Vincent Kompany la saison dernière, l’international français (58 sélections) est attentif aux sirènes de l’Arabie Saoudite depuis plusieurs semaines. On ignore pour l’instant quelle somme Al-Nassr est prêt à poser sur la table pour le joueur formé au Paris Saint-Germain, mais cette piste pourrait vite devenir chaude si Coman venait à se montrer réceptif à ce possible transfert. Une bonne nouvelle en tout cas pour l’Olympique de Marseille, qui voit la menace saoudienne s’éloigner et qui, sauf très grosse surprise dans cette dernière ligne droite du mercato, devrait bien pouvoir compter sur Mason Greenwood en 2025-2026.