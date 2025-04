Greenwood, « ‍sa famille nous a demandé de ne pas en parler ‍»

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Paria de l’Angleterre depuis son affaire de violences conjugales et de tentative de viol sur sa compagne, Mason Greenwood cherche tant bien que mal à se trouver une sélection. Par son père, il a l’occasion d’évoluer sous le maillot de la Jamaïque, mais les discussions restent très discrètes à la demande de la famille.

En janvier 2022, Mason Greenwood était accusé de violences conjugales et de tentative de viol par sa compagne Harriet Robson. A suivi une longue descente aux enfers de celui qui a été jeté dehors par Manchester United. Pourtant promis à un grand avenir, le natif de Bradford avait le tapis de la sélection britannique déroulé devant lui. Mais après l’affaire, Greenwood n’est plus jamais revenu chez les Three Lions. Désormais joueur de l’Olympique de Marseille, l'ailier de 23 ans aspire tant bien que mal au football de sélection. Par chance, il a encore l’occasion d’évoluer sous un autre maillot. Grâce à ses origines paternelles, il est éligible à une sélection en Jamaïque. Sauf que les discussions trainent et la famille ne veut surtout pas en parler.

Greenwood en Jamaïque, que personne n’en parle

Pour passer de l’Angleterre à la Jamaïque, Mason Greenwood doit obtenir des autorisations administratives obligatoires. Toutefois, il n’a toujours pas eu sa dérogation pour changer de sélection, contrairement à ce qui a été annoncé par la presse anglaise. Roy Simpson, le manager des Reggae Boyz a justement fait une déclaration à ce sujet, indiquant que la famille de Greenwood avait demandé à ce que personne n’en parle. « Rien n'a changé. On travaille encore dessus. La famille nous a demandé de ne pas en parler. Mais rien n'a changé », a-t-il expliqué.

En clair, Mason Greenwood est encore loin de pouvoir changer de sélection nationale. Avec la Jamaïque, il retrouvera ses racines paternelles, mais un football loin des grandes exigences des meilleures nations européennes.