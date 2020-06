OM : Grbric change d'avis, Marseille ne lui fait plus peur

Dans : OM.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière avec 17 réalisations sous les couleurs de Clermont, Adrian Grbic risque d’animer le mercato.

C’est même une certitude, des clubs de seconde zone comme Lorient, Brest ou Lens ayant d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour l’Autrichien de 23 ans. Dans les colonnes du journal La Montagne il y a une semaine, l’attaquant clermontois évoquait également l’intérêt de l’Olympique de Marseille, en indiquant clairement que la marche était trop haute pour lui et qu’il souhaitait passer par un club intermédiaire. « Forcément, cela fait plaisir car l’OM fait partie des clubs qui font rêver. Pas sûr cependant que ce soit tout de suite une bonne destination pour moi. Ce serait intéressant sur le plan financier et d’un point de vue médiatique, mais sportivement ce serait une erreur » expliquait notamment celui qui a terminé juste derrière le néo-Lyonnais Tino Kadewere au classement des buteurs de la Ligue 2.

Mais visiblement, les propos d’Adrian Grbic ont été mal interprétés. C’est tout du moins l’avis de son agent, qui a rectifié le tir sur le site MaLigue2 en cette fin de semaine. « Selon lui, les propos d’Adrian Grbic ont mal été interprétés, et il ne ferme aucunement la porte à l’OM » a expliqué l’agent de l’attaquant autrichien, qui figurait également dans le viseur de Saint-Etienne. Mais les dirigeants foréziens ont rapidement lâché l’affaire devant les exigences du Clermont Foot, qui ne devrait pas lâcher son meilleur joueur en-dessous d’une offre oscillant entre 5 et 8 ME. Une coquette somme pour un joueur de Ligue 2 que même l’Olympique de Marseille, contraint de vendre avant de pouvoir acheter, aura du mal à sortir sur le marché des transferts cet été.