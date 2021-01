OM : Govou tue Benedetto dans le game

Dans : OM.

Auteur de trois buts depuis le début de la saison en Ligue 1, Dario Benedetto peine à retrouver le niveau qui était le sien lors de ses six premiers mois à Marseille.

Absolument irréprochable dans son comportement, l’Argentin est toutefois à la peine cette saison. Auteur de trois buts, il a de nouveau été catastrophique sur la pelouse de Dijon samedi soir, traversant le match comme un fantôme et manquant cruellement de tranchant sur certaines situations, comme au moment de reprendre à bout pourtant une balle relâchée par Racioppi après une belle frappe de Radonjic. Probablement remplaçant face au PSG ce mercredi soir dans le cadre du Trophée des Champions à Lens, l’ancien goleador de Boca Juniors n’est clairement pas un attaquant suffisamment fort pour guider l’OM sur le podium selon Sidney Govou.

Interrogé à ce sujet dans La Provence, l’ancien attaquant de l’Equipe de France a livré son analyse au sujet de Dario Benedetto. « C’est un joueur intéressant commence-t-il à expliquer, avant d’être plus critique. Est-il l’attaquant que l’OM attendait ? Non. Il est irréprochable dans l’état d’esprit, est chiant à marquer. Mais il a trop de trous d’air. 3 buts, c’est trop léger… Tu ne peux pas accrocher le podium avec un tel buteur ». Au sujet du Classique entre l’OM et le PSG lors du Trophée des Champions, l’ancien Lyonnais ne se fait guère d’illusions pour Marseille. « L’OM n’est pas moins en forme que depuis le début de saison. Ils ont souvent gagné à l’arrache, c’étaient des victoires épuisantes. Ils n’ont pas assez de marge de manœuvre. Ce n’est donc pas plus inquiétant que la saison dernière. J’espère voir un match très ouvert, avec deux équipes qui vont jouer à fond. Je sens Paris au-dessus et je le vois l’emporter assez facilement ». Réponse ce mercredi soir aux alentours de 23 heures…