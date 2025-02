OM ‍: Gouiri et Bennacer ont refusé la période d’adaptation

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Arrivés cet hiver, Amine Gouiri et Ismaël Bennacer ont réussi leurs débuts avec l’Olympique de Marseille. Les deux recrues hivernales n’ont pas eu besoin de temps pour s’adapter à leur nouvelle équipe. Une acclimatation bluffante pour leur coéquipier Bilal Nadir.

Bonnes pioches pour l’Olympique de Marseille. En échec sur les cas Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné, tous éjectés quelques mois après leur arrivée l’été dernier, le club phocéen a eu plus de flair avec Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Les deux internationaux algériens ont réussi leurs débuts sous les couleurs marseillaises. L’attaquant recruté au Stade Rennais a délivré trois passes décisives en deux matchs, tandis que l’ancien milieu du Milan AC a impressionné par sa maîtrise à Angers (victoire 0-2) dimanche dernier.

Nadir est impressionné

Leurs performances ont même bluffé leurs propres coéquipiers. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Bilal Nadir a en effet encensé ses deux nouveaux partenaires. Le minot s’étonne de leur capacité à briller sans même passer par une période d’acclimatation. « Isma, c’est un grand joueur, c’est un grand professionnel, une très bonne personne, a énuméré Bilal Nadir. Il n’a pas eu de temps d’adaptation, il s’est directement acclimaté au groupe et à l’effectif. On voit qu’il est arrivé dans la semaine et qu’il a commencé directement face à Angers et ça ne l’a pas empêché de faire un grand match. »

« Pour Amine aussi, il n’y a pas eu de période d’adaptation. Comme je l’avais dit quelques semaines avant, c’est un joueur qu’on connaît tous par ses qualités de dribble, de percussion, de finition, dans le jeu aussi. Il a vraiment des qualités qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. C’est très beau de voir ce qu’ils ont fait durant ces derniers matchs, sachant qu’ils sont arrivés il y a peu de temps. C’est prometteur et encourageant », s’est réjoui le jeune talent confiant pour la suite de la saison.