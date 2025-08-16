OM ‍: Gouiri en grand danger, c'est confirmé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'OM a été surpris par le Stade Rennais en Ligue 1. La prestation d'Amine Gouiri ne convainc pas grand-monde du côté des fans et observateurs phocéens.

L'OM a bien mal débuté sa saison ce vendredi soir en Ligue 1 avec une défaite gênante face au Stade Rennais. Les Bretons ont en effet rapidement été réduits à 10. Mais la fragilité de la défense marseillaise aura porté préjudice au collectif de l'Olympique de Marseille. C'est aussi le cas de certaines individualités en attaque. Et Amine Gouiri est concerné. L'international algérien est passé totalement au travers contre le Stade Rennais. De quoi pas mal inquiéter les fans et observateurs de l'OM. Surtout, l'ancien de Nice pourrait perdre pas mal de points aux yeux de Roberto De Zerbi, qui pourrait privilégier d'autres joueurs.

Gouiri, une performance qui pose question ?

Ces dernières heures, Amine Gouiri a hérité de la note de 3/10 dans L'Equipe, accompagnée d'une appréciation salée : « Droit dans le bus, malheureusement... Pris dans la nasse rennaise, il n'a pas existé, obtenant un corner par-ci (18e), proposant une frappe peu dangereuse par-là. À 11 contre 10, son équipe placée très haute, il attendait, statique, des ballons qui ne sont jamais venus. A été replacé côté gauche à la place de Rowe, après l'entrée d'Aubameyang, mais bien pris par la défense rennaise. Remplacé par le jeune VAZ (86e) ». S'il avait très bien fini la saison précédente, Amine Gouiri se voit déjà mis sous pression. La récente arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, dont la préparation est soulignée, pourrait lui être préjudiciable sur le long terme. On sait que De Zerbi sera amené à faire des choix forts, notamment en Ligue des champions. Dans quelques jours, l'OM recevra le Paris FC au Stade Vélodrome. Déjà plus le droit à l'erreur pour Gouiri.