OM ‍: La prépa a parlé, Aubameyang surclasse Gouiri

Par Eric Bethsy

Potentiel concurrent de Pierre-Emerick Aubameyang cette saison, Amine Gouiri a reçu un conseil de la part de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille l’encourage à s’inspirer de l’international gabonais qui s’est illustré pendant la préparation.

Longtemps plombé par son manque de régularité, Amine Gouiri a fait taire les critiques après sa signature l’hiver dernier. Reste à savoir si l’attaquant de l’Olympique de Marseille gardera cette constance pour l’exercice à venir. La mission n’est pas si simple dans la mesure où Roberto De Zerbi se montre encore plus exigeant avec l’international algérien.

Gouiri a encore beaucoup à apprendre

« J'ai demandé à Gouiri de jouer comme un numéro 10 et de marquer comme un numéro 9, a expliqué l’entraîneur marseillais en conférence de presse. Ce n'est pas facile, mais il a les qualités pour pouvoir jouer avec l'équipe et avec ses coéquipiers comme un numéro 10. Il doit encore travailler, et je dois l'aider pour qu'il soit encore plus tueur face au but. » Cette polyvalence peut aider l’ancien Rennais à conserver sa place dans le onze, lui qui pourrait se retrouver en concurrence avec la recrue Pierre-Emerick Aubameyang. Le Franco-Gabonais représente d’ailleurs un modèle à suivre si l’on en croit le coach Roberto De Zerbi.

𝐇𝐞’𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤 ! 🔥🔊

𝐋𝐚 𝐟𝐨𝐮𝐝𝐫𝐞 𝐀𝐮𝐛𝐚 🇬🇦 a frappé 2 fois lors d’#OMAVFC ! ⚡️⚡️#SublimeCôtedIvoire ✨ pic.twitter.com/XwGTDF1cwp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 10, 2025

« J'aimerais qu'il réussisse à s'inspirer d'Aubameyang, a confié l’Italien ce jeudi. Les deux buts marqués par Aubameyang (en préparation) semblent faciles, il n'a eu qu'à pousser le ballon. Mais en réalité, le travail d'Aubameyang pour être au bon endroit est celui d'un très grand champion, pas seulement celui d'un grand joueur. J'aimerais que Gouiri et Robinio (Vaz) s'en inspirent. Je pense qu'Aubameyang, lui aussi, quand il était jeune, a essayé de prendre des informations par-ci, par-là d'attaquants qui étaient plus âgés que lui. » C'est désormais à l'ancien Gunner de transmettre son expérience à Amine Gouiri.