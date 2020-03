OM : Gomis met une grosse baffe aux dirigeants

Dans : OM.

Souvent critiqué en France mais diablement efficace, Bafétimbi Gomis sait très bien que son passage à l’Olympique de Marseille provoque de gros regrets chez les fans.

Après une saison 2016-17 très correcte avec 20 buts inscrits en championnat lors d’un prêt en provenance de Swansea, son achat définitif ne semblait plus faire l’ombre d’un doute, surtout que le club gallois baissait ses exigences après sa relégation. Et pourtant, l’OM a fait durer les négociations jusqu’à finalement refuser de le faire signer pour se retrouver sans avant-centre. Au dernier moment, Andoni Zubizarreta a fait signer Kostas Mitroglou pour un montant très élevé (15 ME) et avec un rendement catastrophique. Une stratégie que, des années après, Gomis ne comprend toujours pas, comme il l’a confié dans le journal de sa région Var Matin.



« Je ne regrette pas d’être parti (de l’OM). Surtout quand je vois l’histoire d’amour incroyable que j’ai vécue à Istanbul. J’aurais joué une saison pour le club de mon cœur et le plus important, c’était de partir avec le sentiment du travail bien fait, de laisser la maison propre.Je n’ai pas senti cette réelle envie de travailler avec moi et on ne me donnait que deux ans de contrat. Je n’ai pas compris. Galatasaray m’a acheté 2,5 millions. Sans faire de comparaison avec lui, ils ont acheté un attaquant 15 millions, avec un salaire qui doit être équivalent au mien. C’était plus raisonnable de privilégier la piste qui menait à moi », a livré Bafé Gomis, qui ne veut pas être désobligeant avec Mitroglou, mais sait très bien que l’OM a fait une incroyable erreur en l’oubliant et en prenant finalement le Grec en urgence.