OM : Olivier Giroud aime Marseille au mercato, mais…

Dans : OM.

Une fois de plus hors du groupe de Chelsea à l’occasion du succès des Blues sur la pelouse d’Arsenal dimanche après-midi (1-2), Olivier Giroud se prépare à changer de club au mercato hivernal.

A six mois de l’Euro 2020, la situation est urgente pour l’attaquant de l’Equipe de France, qui ne bénéficie absolument pas de la confiance de Frank Lampard à Londres. Heureusement pour lui, les prétendants à sa signature au mois de janvier sont nombreux, en Angleterre, en Italie et en France. Dans l’Hexagone, la piste la plus sérieuse mène à l’Olympique Lyonnais, en quête d’un renfort offensif au minimum pour combler les blessures de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay. Mais en Ligue 1, Olivier Giroud apprécie également l’OM selon C-News.

Giroud apprécie particulièrement l'OM

En effet, faisant un point sur la situation délicate de l’avant-centre des Bleus, le média affirme que Giroud « aime bien » Marseille, et verrait sans doute d’un très bon œil un transfert en Provence cet hiver. Reste que l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain ne possède pas la surface financière suffisante en ce mois de janvier pour s’offrir un joueur tel qu’Olivier Giroud, bien qu’en fin de contrat dans six mois. De plus, avec Dario Benedetto et Valère Germain, l’Olympique de Marseille n’est pas dans le besoin urgent de recruter un avant-centre. Pour Olivier Giroud, on se dirige donc plus vers un transfert à Lyon ou en Série A, à moins d’une grosse surprise hivernale…