OM : Gignac recale Monaco et ouvre la porte... à l'OM

Dans : OM, Monaco, Ligue 1, Mercato.

Au Mexique depuis 2015, André-Pierre Gignac reviendra-t-il en Ligue 1 cet été ? Ces derniers jours, le nom de l’international français a circulé en France...

En effet, le buteur de 32 ans a fait l’objet d’un réel intérêt de la part de l'AS Monaco, qui cherchera un attaquant expérimenté en cas de départ de Radamel Falcao, lequel est toujours courtisé en Série A et dans certains pays exotiques. Mais interrogé par le journaliste mexicain Pello Maldonado, l’ex-buteur de l’OM a fermé la porte à un transfert à Monaco.

En revanche, il a lancé un message on ne peut plus clair aux dirigeants de l’Olympique de Marseille, qui cherchent toujours la perle rare en attaque. « Il y a eu des contacts avec Monaco mais si je reviens en France ce sera à Marseille » a lâché André-Pierre Gignac. Cela tombe bien, nombreux sont les supporters du club phocéen à réclamer son retour. Néanmoins, il semble aujourd’hui assez peu probable que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, qui ont déjà œuvré pour faire revenir au bercail Dimitri Payet et Steve Mandanda, activent cette piste. Mais en période de mercato, rien n’est impossible…