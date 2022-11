OM : Gerson sort du placard, Tudor a tout pardonné

Dans : OM.

Les propos du père de Gerson, qui a ouvertement évoqué un départ de l'Olympique de Marseille, ont visiblement fait mouche en interne. Au point même qu'Igor Tudor a ouvert la porte au joueur brésilien.

« Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil (...) On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. » La semaine passée, Marcao, père et agent de Gerson, a jeté une bombe à la Commanderie en annonçant clairement que le milieu de terrain brésilien n’en pouvait plus d’Igor Tudor et demandait à parti aussi vite que possible. Des propos très agressifs qui ont été entendus par l’entraîneur de l’OM et son entraîneur, ces deux derniers ayant visiblement mal digéré cette posture, estimant que c'était au joueur de se rendre indispensable. Mais visiblement, Marcao a fait mouche puisque Tudor, qui n’est pas du genre à se laisser impressionner, a décidé de faire baisser la pression concernant le milieu brésilien de 25 ans.

Tudor et Gerson, l'OM fait la paix

Du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, certains avaient déjà été étonnés de voir Gerson remplacer Under samedi soir en cours de match à Strasbourg, mais ils pourraient l’être encore plus mardi soir dans la « finale » de Ligue des champions contre Tottenham au Vélodrome. « Gerson et Isaak Touré ne m'ont pas déplu sur le dernier match à Strasbourg. On joue à 16, pas à 11. Avoir cinq changements a beaucoup changé le foot. Gerson a bien joué samedi, on va voir s'il joue demain, ça dépendra. Il a eu un bon impact en sortie de banc », a précisé Igor Tudor avant ce choc décisif. Il est vrai que Gerson a été recruté pour 20 millions d'euros à Flamengo en 2021, et ne pas le faire jouer serait l'assurance d'une grosse perte financière pour l'OM, ce que Frank McCourt ne veut pas.