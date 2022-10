OM : La bombe Gerson désamorcée à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans les colonnes de L’Equipe, le père et agent de Gerson a frappé fort et a mis un énorme coup de pression à l’OM.

En clair, Gerson doit vite retrouver du temps de jeu, sans quoi il quittera l’Olympique de Marseille dès le mercato hivernal. Remonté par le déclassement de son fils, taulier sous Jorge Sampaoli et remplaçant de luxe avec Igor Tudor, le père et agent de Gerson a jugé « inévitable » le futur départ de l’international brésilien et cela dès le mercato hivernal. Un coup de pression qui n’a pas vraiment fait trembler Igor Tudor ni les dirigeants de l’Olympique de Marseille, selon RMC. Et pour cause, la radio dévoile qu’en interne, Pablo Longoria soutient à fond son entraîneur comme il l’avait fait en début de saison. L’état-major de l’OM estime que Gerson a eu sa chance à plusieurs reprises cette saison mais ne l’a jamais saisie, comme face à Francfort au match aller en Ligue des Champions.

L'OM impitoyable avec Gerson

« Le discours est donc clair en interne : à Gerson de travailler, de ne pas se plaindre, et de gagner sa place ! » relate la radio, pour qui les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont aucunement l’intention de céder au coup de pression du père du Brésilien. En conférence de presse avant le match décisif de l’OM en Ligue des Champions contre Francfort, Igor Tudor a calmement répondu au clan de Gerson. « C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, il a d'énormes qualités, mais je dois faire des choix. Ce sont les choix du moment, sur un match et pour le bien de l’équipe. Ce n'est jamais contre quelqu'un, ce sont des procédures normales. Après, un agent vient, pose des questions... Mais il n'y a pas de cas Gerson, c'est habituel dans le football. Ce n’est pas nouveau » a estimé Igor Tudor, pour qui il n’y a donc pas le feu au sujet de Gerson, malgré les envies de départs affichées de l’international brésilien. Dans son édition de mardi, L’Equipe expliquait que l’OM ne s’opposerait pas à un départ de l’ancienne star de Flamengo en cas de grosse proposition dès cet hiver. Preuve que le coup de pression de Gerson et de son entourage ne sert pas à grand-chose.