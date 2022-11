OM : Gerson au Brésil, le dossier explose en vol

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, Gerson est au Brésil et attend qu’un accord total soit trouvé entre l’OM et Flamengo pour son transfert.

Taulier sous Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Gerson a été relégué au statut de remplaçant avec Igor Tudor. Six mois après la nomination de l’entraîneur croate, l’ancien milieu de terrain de Flamengo a demandé à quitter Marseille. Il pensait avoir obtenu gain de cause en étant autorisé à se rendre au Brésil pour négocier avec Flamengo alors que l’OM avait encore le dernier match de Ligue 1 contre Monaco à disputer. Tous les feux semblaient au vert pour le grand retour de Gerson dans son club brésilien mais deux semaines plus tard, le deal n’est toujours pas ficelé. Mercredi, La Provence écrivait dans son édition du jour que le dossier stagnait et que Gerson était attendu le 30 novembre à la Commanderie pour la reprise de l’entraînement avec l’OM.

Flamengo met la pression à l'OM

Une tendance qui se confirme ce jeudi dans les colonnes de L’Equipe avec le témoignage du président de Flamengo, Rodolfo Landim. Selon lui, l’Olympique de Marseille est trop gourmand dans le dossier Gerson et bloque le dossier. Vérité ou simple coup de bluff ? « Il y a une distance énorme entre ce que réclame l'OM et ce qu'on peut offrir. Avec le joueur et son staff, on est d'accord. Flamengo aime Gerson et on aimerait l'avoir avec nous. Mais vu comment les choses évoluent, j'ai l'impression que ça va être très difficile » a lancé le président de Flamengo, mettant ainsi la pression à l’Olympique de Marseille dans le dossier Gerson. Nul doute qu’avec ce genre de déclaration, le président du club brésilien souhaite montrer à Gerson et à ses supporters qu’il n’est pas responsable de la lenteur des négociations. Mais du côté de Pablo Longoria, ce n’est pas cette sortie médiatique qui va changer la donne, le président olympien ayant la ferme intention de récupérer au minimum 15 millions d’euros de la vente de Gerson, un joueur dans la force de l’âge et encore sous contrat longue durée avec l’OM. Un montant totalement impossible à débourser pour le club brésilien.