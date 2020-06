OM : Germain a trois pistes pour quitter Marseille !

Dans : OM.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2021, Valère Germain fait partie des joueurs que Jacques-Henri Eyraud ne retiendra pas cet été au mercato.

Il faut dire que le président de l’Olympique de Marseille n’a certainement pas l’intention de prolonger un joueur au salaire conséquent et au rendement nettement insuffisant depuis son arrivée en Provence. En fin de contrat dans un an, Valère Germain a donc de bonnes chances de quitter l’OM en cas d’offre satisfaisante pour toutes les parties. Et selon les informations obtenues par France Football, l’ancien attaquant de l’AS Monaco et de l’OGC Nice dispose déjà de plusieurs sollicitations à l’étranger.

Un départ, ou la C1 sur le banc à Marseille

En Allemagne, le profil de l’attaquant marseillais plaît particulièrement à Mayence, quinzième du classement. De plus en Espagne, Valladolid a également sondé la piste menant à Valère Germain, lequel pourrait aussi recevoir des propositions plus exotiques. Par exemple, le club d’Orlando City en Major League Soccer est également intéressé par la perspective de recruter l’attaquant français de 30 ans.

Reste maintenant à voir comment évoluera le dossier Valère Germain, exilé sur le côté droit de l’attaque marseillaise l’année dernière afin de combler la blessure longue durée de Florian Thauvin. La saison prochaine, c’est assurément un rôle de remplaçant qui attend l’ancien Niçois à Marseille avec le retour de « Flotov », la bonne saison de Dario Benedetto et le possible recrutement de Mbaye Niang. Des arguments qui pourraient peser en faveur d’un départ pour Valère Germain même si bien évidemment, l’attaquant olympien a envie de découvrir la ferveur d’une campagne de Ligue des Champions à l’Orange Vélodrome…