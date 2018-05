OM : Garcia veut cinq renforts, les premiers noms dévoilés !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Malgré la non-qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, les dirigeants de l’Olympique de Marseille devraient se montrer très actifs sur le marché des transferts. Et selon les informations du journal L’Equipe, c’est cinq renforts au minimum que réclamerait Rudi Garcia à sa direction pour la saison prochaine. Le quotidien national précise les postes que le coach de l’OM veut renforcer. Selon le journal, Rudi Garcia souhaite l’arrivée d’un défenseur central, un latéral gauche, un milieu défensif, un ailier gauche et un numéro 9. Et les premiers noms filtrent (déjà).

En défense, le profil de Dalbert, dont le nom a déjà été évoqué à l’Olympique de Marseille au mercato, plaît énormément aux décideurs marseillais. Une piste onéreuse, mais qui pourrait être étudiée par l’état-major phocéen. Au milieu de terrain, deux noms reviennent avec insistance selon L’Equipe : ceux de Yohan Cabaye (Crystal Palace) et de Valentin Rongier (FC Nantes). Attentif à ce qui se passe au Portugal, les dirigeants apprécient par ailleurs le profil de Ricardo Horta (Braga), que Rudi Garcia verrait bien en concurrent de Lucas Ocampos à gauche. Enfin, deux noms font l’unanimité en interne pour le poste de n°9 : ceux de Mario Balotelli (Nice) et de Karl Toko-Ekambi (Angers). Des noms qui alimenteront les débats à Marseille dans les prochains jours…