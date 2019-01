OM : Garcia ne laissera pas Balotelli gâcher la fin de saison

Dans : OM, Ligue 1.

Après l’arrivée tant attendue de Mario Balotelli mercredi, l’Olympique de Marseille est forcément impatient de lancer sa recrue.

L’idée a sans doute traversé l’esprit de Rudi Garcia avant la réception du LOSC vendredi. Et pour cause, l’entraîneur olympien, mécontent du rendement de Kostas Mitroglou et Valère Germain, sera privé de Lucas Ocampos suspendu. L’occasion pour l’Italien d’effectuer ses débuts au Vélodrome ? Interrogé en conférence de presse, le technicien a joué la carte de la prudence.

« On avait besoin de renforts offensifs car on marque moins ces derniers temps, a confié Garcia. C’est une bonne nouvelle même s’il faut attendre de savoir dans combien de temps il sera à 100 %. Si c’est pour jouer et se blesser un mois et demi… » Il est vrai que l’attaquant arrivé en provenance de Nice n’a plus joué depuis début décembre. Résultat, son entraînement individuel à la Commanderie mercredi n’a pas suffi pour convaincre l’OM de l’aligner face à Lille.

Balotelli devra attendre

« Franchement, ça paraît peu probable et pas raisonnable, a prévenu un membre du staff dans L’Equipe. Il est arrivé trop tard pour ce match. S’il est sur le banc, le scénario peut réclamer son entrée. Mais au-delà de quinze minutes de jeu, il sera en grand danger de se blesser et d’hypothéquer la suite de sa saison et la nôtre. » Ce choc de haut de tableau est important, mais pas au point de prendre un tel risque.