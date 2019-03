OM : Garcia est un génie, ce Marseillais n'y croyait pas une seconde

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis plus d’un an maintenant, Bouna Sarr évolue dans une position de latéral droit à l’Olympique de Marseille.

En effet, c’est Rudi Garcia qui a amorcé cette reconversion lors du stage estival des Phocéens en Suisse, au mois de juillet 2017. Sur le départ à cette époque, le Franco-Guinéen s’est finalement relancé grâce à ce coup de maître signé Rudi Garcia. Interrogé sur l’antenne de Canal Plus, le n°17 de l’OM a confié que lui-même n’y croyait pas beaucoup au début. Mais qu’il prend désormais énormément de plaisir dans cette position, où il est en concurrence avec Hiroki Sakaï à Marseille.

« C'est vrai que ce n'était pas évident pour moi d'accepter cette reconversion. Rudi Garcia est venu me l'annoncer en stage, en Suisse. J'étais annoncé sur le départ et il est venu m'en parler. Je n'étais pas spécialement emballé, mais je suis dit pourquoi pas jouer le jeu, voir ce que ça donne sur les six premiers mois, voir si ça me plaît et prendre une décision au prochain mercato. J'ai joué le jeu à fond, et j'ai pu faire mes preuves sur la seconde partie de la saison. Aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à ce poste » a confié Bouna Sarr, qui peut remercier Rudi Garcia de lui avoir trouvé une issue à Marseille. Car sans cette reconversion, l’ancien joueur de Metz aurait sans doute fait ses valises au mercato estival de 2017.