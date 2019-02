OM : Garcia accusé, il plombe le club avec ses mercatos pourris !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

En octobre 2016, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud décidaient de faire confiance à Rudi Garcia et à Andoni Zubizarreta pour les rôles d’entraîneur et de directeur sportif de l’OM.

Deux hommes qui ont prolongé en début d’année, mais qui n’ont pas vraiment les mêmes pouvoirs dans la cité phocéenne. Effectivement, c’est clairement le coach marseillais qui décide de tout en période de mercato, l’Espagnol se contentant de négocier au mieux pour recruter les joueurs choisis par Rudi Garcia. Une situation qui n’est tout simplement plus tenable selon Manuel Amoros, lequel a expliqué sur le site FC Marseille qu’il était urgent de faire d’Andoni Zubizarreta le boss du mercato à Marseille. Cela pourrait permettre d'éviter quelques grosses erreurs, comme celle de recruter Kostas Mitroglou pour 15 ME...

« Zubizarreta n’a pas les pleins pouvoirs. Qui commande dans le club ? C’est Garcia. Il prend les joueurs qu’il a envie de prendre. J’ai amené un copain, qui est agent, à Zubizarreta, on lui a présenté de très bons joueurs. On a proposé des attaquants et on est allé prendre Mitroglou. Qui a pris Mitroglou ? C’est Garcia qui a pris Mitroglou, il ne faut pas avoir peur de le dire. A 15 ME plus des bonus et un pourcentage de 50% à la revente sans oublier un salaire mirobolant. Pour ce qu’il a fait, ce n’est pas normal. Zubi ne commande pas dans ce club, il faut que chacun reste à sa place… Pourquoi ne pas donner les pleins pouvoirs à Zubizarreta ? Il ne peut pas parler et dire j’ai présenté 50 attaquants à Garcia, il n’en veut pas et a pris untel… Andoni Zubizarreta connait le football espagnol, vous ne trouvez pas anormal qu’il n’y ait pas un seul joueur espagnol à l’OM ? » s’est interrogé l’ancien défenseur marseillais, qui trouve cette situation anormale et qui adorerait voir Zubizarreta avoir les clés du camion à Marseille. Un jour peut-être, qui sait…