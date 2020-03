OM : Galtier futur coach de Marseille, c’est écrit d’avance

Dans : OM.

Catalogué comme un entraîneur défensif et frileux à Saint-Etienne, Christophe Galtier jouit d’une image bien plus valorisante depuis qu’il est à la tête de Lille.

Avec un effectif plus riche et des joueurs offensifs d’un tout autre niveau, le natif de Marseille a réussi des miracles en qualifiant notamment Lille pour la Ligue des Champions. Quatrième de Ligue 1 avant l’interruption du championnat, Christophe Galtier réalise un travail remarquable dans le Nord, ce qui donne des idées à plusieurs clubs français. Avant de nommer Rudi Garcia, l’Olympique Lyonnais avait notamment pensé à l’ancien coach du rival stéphanois. En cas de départ d’André Villas-Boas, l’OM pourrait également songer à Christophe Galtier. Pour Christophe Champy, consultant au Phocéen, il est d’ailleurs écrit d’avance que Galtier occupera un jour le poste d’entraîneur de Marseille.

« Galtier, il entraînera l’OM un jour, c’est une certitude. Depuis de longues années, il a prouvé qu’il était un excellent entraîneur, y compris avec Lille aujourd’hui. Il viendra à l’OM un jour, c’est certain. Ça me paraît tout à fait normal. Des entraîneurs marseillais, on n’en connaît pas beaucoup. Et des entraîneurs marseillais qui réussissent, on en connaît encore moins. Galtier, il réussit, et il a toutes les qualités pour réussir à l’OM. Il reviendra à Marseille parce qu’il le souhaite. Un jour, un président de club sera à court d’idées, et ne réussira peut-être pas à attirer un Villas-Boas, et finira à un moment donné par se replier sur Galtier, c’est une évidence. Après, attention, c’est très compliqué de faire revenir un Marseillais à Marseille. On sait que ça peut parfois mal se passer… » a indiqué le consultant dans des propos rapportés par FootRadio.com. Un scénario qui réjouirait les supporters olympiens même si, dans un premier temps, le peuple marseillais espère voir André Villas-Boas rester au moins une saison supplémentaire en Provence.