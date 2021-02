OM : Galtier-Eyraud, le chassé-croisé parfait pour Marseille

Dans : OM.

Jorge Sampaoli est le grand favori de Pablo Longoria pour prendre la succession d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille.

L’actuel entraîneur de l’Atlético Mineiro a les faveurs du directeur sportif olympien, lequel négocie actuellement sa venue. D’autres pistes existent, mais il n’est pas évident de trouver un entraîneur en plein cours de saison pour l’OM. Si le club phocéen faisait le choix de la patience en nommant un nouveau coach uniquement l’été prochain, alors d’autres pistes pourraient s’ouvrir, notamment celle menant à Christophe Galtier. Le coach du LOSC a les faveurs de Souleymane Diawara, lequel a fait savoir sur l’antenne de TF1 qu’il militait pour la venue du natif de Marseille en Provence la saison prochaine. Reste qu’il sera très difficile de déloger Christophe Galtier de Lille, alors que le président nordiste Olivier Létang aimerait le prolonger.

« C’est une personne que j’estime beaucoup et qui fait du très, très bon boulot, que ce soit à Saint-Etienne ou à Lille en ce moment. C’est un Marseillais. J’espère qu’ils trouveront un coach à la hauteur » a déclaré Souleymane Diawara, invité à dévoiler son favori pour la succession d’André Villas-Boas à l’OM. L’ancien roc de Marseille a profité du micro tendu par la première chaîne afin de taper sur Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt. Le Sénégalais invite les deux hommes à faire un choix fort en vendant le club, pas assez ambitieux en l’état actuel des choses selon lui. « Eyraud, il ne connait pas trop bien le foot je pense. Eyraud et McCourt, il faut qu’ils vendent l’OM ». Un avis qui sera bien évidemment partagé par les supporters de l’Olympique de Marseille, lesquels réclament pour leur grande majorité le départ de Jacques-Henri Eyraud depuis plusieurs semaines…