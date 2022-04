OM : Franck Honorat, le grosse surprise du mercato

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Toujours à la recherche de jolis coups sur le marché des transferts, et notamment en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a des vues sur Franck Honorat, l’ailier du Stade Brestois.

Jusqu’à présent, la saison du club phocéen se passe plutôt bien avec une place sur le podium en Ligue 1 et une belle aventure en Europa Conférence League, avec un quart de finale retour à jouer contre le PAOK Salonique la semaine prochaine. Si jamais l’OM venait à retrouver la Ligue des Champions via le championnat, Marseille aura forcément besoin de renforts lors du mercato estival. C’est donc pour cela que la cellule de recrutement de Pablo Longoria travaille actuellement sur plusieurs dossiers, avec des postes clés à renforcer en vue du prochain exercice. Par exemple, le président olympien ne cracherait pas sur l’arrivée d’un piston droit offensif, histoire de mettre Pol Lirola en concurrence. Dans cette quête-là, l’OM s’intéresse de près à Franck Honorat.

Honorat, une référence en L1

En effet, selon les informations du site Calciomercato, Marseille a l’attaquant brestois dans son viseur. Sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien joueur de l’ASSE ou de Clermont est estimé à une dizaine de millions d’euros sur le marché des transferts. Une somme à la portée de l’OM, surtout en cas de beau chèque avec la C1. Auteur de dix buts et de six passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Honorat est devenu l’une des références à son poste en L1. Capable de jouer ailier ou latéral droit offensif, le joueur de 25 ans serait une belle prise pour Marseille. Mais reste à savoir si l’OM pourra recruter l’été prochain, sachant que le club olympien est toujours sous la menace d’une suspension à cause de l’affaire Pape Gueye… Mais en attendant d’en savoir plus sur cette histoire, Pablo Longoria continue donc d’avancer ses pions, avec l’ambition de fournir le meilleur effectif possible à Jorge Sampaoli afin de remettre l’OM en haut de l’affiche en France et en Europe.