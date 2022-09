OM-Francfort, la police française félicitée

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le pire était attendu à Marseille ce mardi avec le match de Ligue des Champions entre Francfort et l’OM.

Mais en raison d’un très large contingent de forces de l’ordre qui n’ont pas lâché les supporters allemands, les débordements ont été très peu nombreux et plutôt bien maitrisés en ville. Dans le stade, cela a été plus vigoureux avec notamment des échanges de projectiles et de fumigènes qui ont d’ores et déjà provoqué l’ouverture d’une enquête de la part de l’UEFA, alors que l’OM est en sursis dans son stade.

Si la soirée a été relativement bien maitrisée, un évènement a beaucoup fait parler. Deux supporters de Francfort ont été vus en tribunes, et filmés, effectuant un salut nazi. Un geste prohibé qui a provoqué l’indignation de tous les côtés. Les images signalées par le préfecture de police ont été transmises à la police pour interpellation et à l’UEFA pour enquête. Le club allemand a aussitôt dénoncé ce comportement extrémiste et a aidé la police à tenter d’identifier les auteurs.

Francfort prend le problème du salut nazi au sérieux

Seul un des deux supporter concerné aurait pu être identifié, mais Francfort, club historiquement opposé à l’extrême-droite, a pris la parole par le biais du groupe de représentants de ses supporters : « Nous avons honte des gens qui sont venus de Francfort, portent l’aigle sur leur poitrine, et font un salut nazi. Vous n’appartenez pas à ce club, vous n’appartenez pas à cette ville ». L’Eintracht a fait savoir qu’il irait au bout de la procédure en cas d’interpellation. Et L’Equipe précise que l’OM n’a pas fait cette démarche dans le cadre du salut nazi effectué par l’un de ses supporters à Tottenham, décidant de ne pas faire remonter l’information aux instances ni à la justice, et laissant plutôt les groupes de supporters exclure l’auteur de ce geste.

Au final de cette soirée musclée mais plutôt bien maitrisée puisque Francfort a félicité les forces de l’ordre française pour leur efficacité, il y a eu 14 interpellations, principalement pour des jets de projectiles et de fumigènes, même si une personne a été interpellé en voulant rentrer au stade avec un couteau.