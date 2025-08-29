OM ‍: Florentino Luis a tranché

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Après avoir transmis une offre au Benfica Lisbonne pour Florentino Luis, l'Olympique de Marseille est en train de se faire doubler. Burnley a proposé une meilleure offre et a un accord avec le club lisboète.

Encore un coup de froid pour l'Olympique de Marseille ? Le délicat dossier Adrien Rabiot a obligé la direction marseillaise à explorer des pistes pour renforcer son entrejeu. A quelques jours de la fin définitive du mercato estival 2025, il est bien difficile de se prononcer sur la vente, ou non, du milieu de terrain français. D'abord proche de s'offrir Dani Ceballos, lequel a finalement recalé Pablo Longoria pour étudier d'autres options, l'OM a ensuite tenté d'offrir à Roberto De Zerbi un milieu de terrain au profil plus défensif et aux qualités axées sur la rigueur physique, l'athlétisme et la récupération. A alors émergé le nom de Florentino Luis. Convoité par la direction phocéenne, le milieu du Benfica Lisbonne va finalement lui glisser entre les doigts.

Florentino Luis proche de... Burnley

🚨🟣 Burnley are closing in on Florentino Luis deal €2m loan fee plus €24m obligation to buy bid accepted by Benfica!



There are still details to clarify but Burnley will push to avoid late hijacks. pic.twitter.com/8lOHDMI7ur — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Depuis quelques jours, les rumeurs parlent d'une offre de prêt avec une obligation d'achat de 20 millions d'euros transmise par l'OM aux dirigeants du Benfica. Mais ces derniers ont joué la montre pour faire monter les enchères. Comme l'indique Fabrizio Romano, c'est finalement Burnley qui est en passe de rafler la mise. Le pensionnaire de Premier League se rapproche d'un accord avec Florentino Luis, alors que l'offre de prêt payant de 2 millions d'euros, avec obligation d'achat fixée à 24 millions d'euros, a déjà été acceptée par le Benfica.

Le seul espoir pour l'OM est désormais que le deal capote. Quelques détails restent à régler mais les Clarets veulent tout faire pour éviter un détournement de dernière minute. En tout cas, le milieu de terrain portugais, passé par l'AS Monaco, ne devrait pas revenir en France. Au grand désespoir des Marseillais.