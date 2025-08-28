OM ‍: Florentino Luis, ça se complique gravement

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Après avoir transmis une première offre au Benfica Lisbonne pour Florentino Luis, l'Olympique de Marseille doit faire face à une concurrence accrue avec l'arrivée d'un cador italien sur le dossier.

L'Olympique de Marseille est en train de connaître une fin de mercato particulièrement mouvementée. Une situation qui aurait pu être évitée si Roberto De Zerbi et les siens ne s'étaient pas inclinés sur la pelouse du Roazhon Park en ouverture de la saison 2025-2026 de Ligue 1. Après la défaite, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains, obligeant la direction à les placer sur la liste des transferts. Un possible départ du milieu de terrain français force ainsi Pablo Longoria et Medhi Benatia à scruter le marché des transferts pour le remplacer. Après l'échec Dani Ceballos, ces derniers sont désormais à fond sur Florentino Luis. Son profil plus défensif, athlétique et récupérateur plait énormément en interne et une première offre de prêt avec une option d'achat de 20 ME a déjà été transmise par l'OM. Mais le dossier se complique.

L'OM en concurrence pour Florentino Luis

🚨🟣🔵 Burnley are also considering a move for Benfica midfielder Florentino Luis. Talks for a loan with obligation to buy. OM already sent a first offer for him and AS Roma keen. Burnley also in. 🇵🇹 #BurnleyFC #SLBenfica #TeamOM pic.twitter.com/4lUftVMyqb — Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 28, 2025

Si l'on en croit les dernières informations du journaliste italien Luca Bendoni, membre de l'équipe du célèbre Gianluca Di Marzio, plusieurs clubs européens envisagent aussi de recruter Florentino Luis. Le Benfica Lisbonne négocie actuellement avec Burnley pour la même formule que celle proposée par les Phocéens. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on apprend également que l'AS Roma est très intéressée à l'idée de recruter l'ancien Monégasque. Deux concurrents de taille, l'un par ses moyens financiers propres aux clubs britanniques, l'autre par le poids de son institution à l'échelle européenne.

En parallèle, les informations de Gianluca Di Marzio mettent aussi en exergue le fait que les Romains ne passeront à l'action que s'ils perdent un milieu de terrain. A seulement quatre jours de la fin du mercato estival, le temps est compté.