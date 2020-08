OM : Fini de jouer, Longoria s’attaque au cas Mitroglou

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille a officiellement débuté la phase 2 de son projet selon les dires de Jacques-Henri Eyraud il y a quelques semaines.

Afin de limiter les pertes financières, le club phocéen souhaite désormais miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel. En ce sens, Pape Gueye et Leonardo Balerdi ont d’ores et déjà été recrutés cet été. Parallèlement, l’Olympique de Marseille tente de se délester de certains trentenaires aux salaires confortables. C’est le cas de Valère Germain, lequel n’est pas pressé de partir, ou encore de Kevin Strootman. Pour le Néerlandais, une résiliation de contrat a longtemps été envisagée par Jacques-Henri Eyraud même si pour l’heure, le président marseillais n’est pas passé à l’action, de peur de déclencher une véritable guerre avec André Villas-Boas, lequel apprécie le professionnalisme du Néerlandais.

A en croire les informations obtenues par SportPress24, cette méthode pourrait néanmoins être utilisée pour un autre indésirable de l’effectif en la personne de Kostas Mitroglou. Car il faut bien le dire, la situation du Grec est nettement différente de celle de Kevin Strootman pour la simple et bonne raison qu’André Villas-Boas ne compte absolument pas sur lui. La preuve, l’ancien buteur de l’Olympiakos et du Benfica Lisbonne n’a pas été retenu dans le groupe d’AVB pour les stages au Portugal et en Allemagne. De ce fait, il est acquis qu’un départ de Kostas Mitroglou ne dérangerait absolument pas Villas-Boas, et que Jacques-Henri Eyraud a donc les mains libres dans ce dossier. Le média indique toutefois que c’est Pablo Longoria, nouveau directeur du football de l’Olympique de Marseille, qui devrait définitivement trancher le dossier Kostas Mitroglou. Pour rappel, le Grec de 33 ans a encore un an de contrat en Provence, et sort de deux prêts non concluants au PSV Eindhoven et à Galatasaray.